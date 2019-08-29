Онлайн-казино незаконно использовало фото президента Казахстана

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 29516 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 58882 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121635 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132158 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122688 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126198 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128786 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152985 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151004 просмотра

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Актуальное
Онлайн-казино незаконно использовало фото президента Казахстана

Онлайн-казино незаконно использовало фото президента Казахстана

Киев  •  УНН

 • 8595 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Изображение президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева незаконно использовалось в рекламе онлайн-казино. Об этом 28 августа рассказал его пресс-секретарь Берик Курмангали на своей странице в Facebook, передает УНН со ссылкой на “Известия”.

“Ко мне поступают обращения от средств массовой информации по поводу того, что в социальных сетях появилась реклама онлайн-казино, в которой присутствует изображение президента Касым-Жомарт Токаева. Хочу официально заявить, что глава государства не имеет никакого отношения к этой рекламе, а его фотографии использованы незаконно”, — сообщил Курмангали.

Пресс-секретарь назвал фотографии президента в рекламе “фейковой и недобросовестной рекламой” и понадеялся, что правоохранительные органы решат вопрос об ответственности рекламодателей.

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Курмангали призвал социальные сети подходить к размещению рекламы более ответственно и не допускать незаконного использования чьих изображений.

Напомним, Макрон осудил президента Бразилии за “неуважительные” действия в сторону его жены.

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