Онлайн-казино незаконно использовало фото президента Казахстана
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Изображение президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева незаконно использовалось в рекламе онлайн-казино. Об этом 28 августа рассказал его пресс-секретарь Берик Курмангали на своей странице в Facebook, передает УНН со ссылкой на “Известия”.
“Ко мне поступают обращения от средств массовой информации по поводу того, что в социальных сетях появилась реклама онлайн-казино, в которой присутствует изображение президента Касым-Жомарт Токаева. Хочу официально заявить, что глава государства не имеет никакого отношения к этой рекламе, а его фотографии использованы незаконно”, — сообщил Курмангали.
Пресс-секретарь назвал фотографии президента в рекламе “фейковой и недобросовестной рекламой” и понадеялся, что правоохранительные органы решат вопрос об ответственности рекламодателей.
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Курмангали призвал социальные сети подходить к размещению рекламы более ответственно и не допускать незаконного использования чьих изображений.
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