Онлайн-казино незаконно використало фото президента Казахстану
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Зображення президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва незаконно використовувалося в рекламі онлайн-казино. Про це 28 серпня розповів його прес-секретар Берик Курмангалі на своїй сторінці в Facebook, передає УНН із посиланням на “Известия”.
“До мене надходять звернення від засобів масової інформації з приводу того, що в соціальних мережах з’явилася реклама онлайн-казино, в якій присутнє зображення президента Касим-Жомарт Токаєва. Хочу офіційно заявити, що глава держави не має ніякого відношення до цієї реклами, а його фотографії використані незаконно”, — повідомив Курмангалі.
Прес-секретар назвав фотографії президента в рекламі “фейковою та недобросовісною рекламою” і понадіявся, що правоохоронні органи вирішать питання про відповідальність рекламодавців.
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Курмангалі закликав соціальні мережі підходити до розміщення реклами більш відповідально і не допускати незаконного використання чиїхось зображень.
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