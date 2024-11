"Они - анти-транс": вокалист Bronski Beat исключает песню „Smalltown Boy“ из фильма LGB Alliance

С момента своего выхода в 1984 году песня считается гимном геев. Однако вокалист музыкальной группы Джимми Соммервилль выступил против несанкционированного использования «Smalltown Boy» организацией LGB Alliance.

Описав LGB Alliance, как «анти-трансгендерную организацию», вокалист Bronski Beat Джимми Соммервиль сказал в видео, опубликованном в Instagram, что он «никогда не позволил бы, чтобы что-то из его творчества было использовано такой группой».

«Как ты посмел? Как вы, бл..ха, посмели? Поэтому я просто хочу, чтобы вы знали, что я здесь ни при чем, я об этом не знал, но мы с этим что-то сделаем - подчеркнул Соммервиль.

Он также добавил, что сделает все возможное, чтобы трек был удален из клипа LGB Alliance.

LGB Alliance - поддерживает лесбиянок, геев и бисексуалов. Впрочем LGB Alliance активно выступает против исключения транссексуалов; организация также против образования по вопросам гендерной идентичности в школах, реформы признания гендерной идентичности и гендерно-подтверждающей медицины. В 2021 году была попытка благотворительной организации трансгендеров Mermaids добиться исключения из реестра благотворительных организаций LGB Alliance, которая, по их словам, имела «анти-транс-направленность». Эта попытка была отклонена.

Bronski Beat - британская синти-поп-группа, образованная в 1983 году в Лондоне, Англия.

Bronski Beat добились успеха в середине 1980-х годов, особенно с синглом 1984 года «Smalltown Boy» из их дебютного альбома The Age of Consent. «Smalltown Boy» был их единственным синглом, попавшим в US Billboard Hot 100. Все участники группы были открытыми геями. Несмотря на первоначальное единство в миссии группы вынести квир-политику на мировую сцену, вокалист Джимми Сомервилль попрощался с группой всего через год после бешеного успеха «Smalltown Boy» из-за спора о присоединении к туру Мадонны «Like A Virgin» в США.

