В Киеве перенесли дату ЛГБТ-фестиваля: что известно
Киев • УНН
Организаторы КиевПрайд перенесли фестиваль «Квир-пропаганда Фест», запланированный на 23-24 ноября. Причиной стало совпадение с Днем памяти жертв Голодомора, новые даты проведения мероприятия согласовываются.
Представители Общественной организации КиевПрайд (Kyiv Pride) изменили даты проведения фестиваля "Квир-пропаганда Фест", который должен был состояться 23-24 ноября Об этом организаторы сообщили на своей странице в Instagram, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ЛГБТ-фестиваль должен был пройти в Киеве 23-24 ноября. Эти даты выпали на четвертую субботу ноября, в которую ежегодно отмечается память жертв Голодомора. Несмотря на возмущение общественности организаторы сначала не отменяли мероприятие, но впоследствии решили его перенести.
Вы правы - мы ошиблись. Готовя Квир-пропаганда фест мы действительно не проверили дату. Впоследствии мы увидели, скольких людей из сообщества и партнеров возмутило наше решение. Поскольку запланированный фест не является развлекательным, а наоборот, просветительским - мы решили его проводить. Но позже, обсудив с командой и взвесив все - решили перенести наше событие,
Организаторы отметили, что уже согласовывают новые даты проведения мероприятия и готовят анонс. Также они извинились за досадное событие.
Напомним
15 сентября в Харькове состоялся шестой Марш равенства, посвященный правам ЛГБТ-сообщества.