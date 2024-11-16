В Киеве перенесли дату ЛГБТ-фестиваля: что известно

Представители Общественной организации КиевПрайд (Kyiv Pride) изменили даты проведения фестиваля "Квир-пропаганда Фест", который должен был состояться 23-24 ноября Об этом организаторы сообщили на своей странице в Instagram, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ЛГБТ-фестиваль должен был пройти в Киеве 23-24 ноября. Эти даты выпали на четвертую субботу ноября, в которую ежегодно отмечается память жертв Голодомора. Несмотря на возмущение общественности организаторы сначала не отменяли мероприятие, но впоследствии решили его перенести.

Вы правы - мы ошиблись. Готовя Квир-пропаганда фест мы действительно не проверили дату. Впоследствии мы увидели, скольких людей из сообщества и партнеров возмутило наше решение. Поскольку запланированный фест не является развлекательным, а наоборот, просветительским - мы решили его проводить. Но позже, обсудив с командой и взвесив все - решили перенести наше событие,