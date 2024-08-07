В Харькове 15 сентября состоится ЛГБТ-марш 15 сентября
Киев • УНН
В Харькове с 7 по 15 сентября пройдет ХарьковПрайд под лозунгом "Вместе к равенству и победе". Программа включает ПрайдФест, открытие ПрайдХаба, чествование памяти погибших ЛГБТК+ военных и марш 15 сентября.
В Харькове 15 сентября состоится ЛГБТ-марш, сообщила пресс-служба ХарьковПрайда в соцсетях, передает УНН.
С 7 сентября по 15 сентября 2024 года в городском пространстве Харькова в шестой раз состоится ХарьковПрайд - наиболее видимое ЛГБТК+ событие по эту сторону от Днепра. Лозунг нынешнего ХарьковПрайда "Вместе к равенству и победе", который уже звучал на КиевПрайде 2024 и зарубежных прайдах
Как сообщается, в Харькове на этой и следующей неделе состоятся следующие мероприятия:
- 7 и 8 сентября - Благотворительный ПрайдФест;
- 13 сентября - Торжественное официальное открытие ПрайдХаба;
- 14 сентября - Почтение памяти погибших ЛГБТК+ военных;
- 15 сентября - Марш ХарьковПрайд.
Как указали организаторы, Прайд в Харькове состоится уже в шестой раз.
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