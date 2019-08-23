Омбудсмен РФ Москалькова вылетела в Киев

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 29493 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 58867 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121632 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132156 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122686 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126196 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128784 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152985 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151004 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Омбудсмен РФ Москалькова вылетела в Киев

Омбудсмен РФ Москалькова вылетела в Киев

Киев  •  УНН

 • 10251 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вылетела в Киев. Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства России в Украине сообщает ТАСС, передает УНН.

"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова самолетом направляется в Киев", - сообщили в диппредставительстве.

При этом цель визита в посольстве не уточнили.

В аппарате омбудсмена подтвердили информацию.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее заявил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки. 

Напомним, российский адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил, что вопрос обмена между РФ и Украиной может решиться в течение ближайших дней.

Российский политический Telegram-канал "Незыгарь Brief" сообщил накануне, что "в Лефортово для обмена доставлены 8 украинцев".

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