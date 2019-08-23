Омбудсмен РФ Москалькова вилетіла до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова вилетіла до Києва. Про це з посиланням на пресслужбу посольства Росії в Україні повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова літаком прямує до Києва", - повідомили в диппредставництві.
При цьому мету візиту в посольстві не уточнили.
В апараті омбудсмена підтвердили інформацію.
Директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков раніше заявив про можливість швидкого обміну між Україною і Росією утримуваними особами, серед яких будуть і українські моряки.
Нагадаємо, російський адвокат українських моряків Микола Полозов повідомив, що питання обміну між РФ та Україною може вирішитися протягом найближчих днів.
Російський політичний Telegram-канал "Незыгарь Brief" повідомив напередодні, що "до Лефортово для обміну доставлені 8 українців".