Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после гибели языковеда Ирины Фарион заявил, что убийца должен быть найден и должен понести ответственность сполна, передает УНН.

Детали

Убийца должен быть найден и должен понести ответственность сполна. Светлая память, Ирина Фарион. написал Лубинец

Контекст

Ирина Фарион, раненная сегодня во Львове, от полученных травм скончалась в больнице.

Полиция переквалифицировала преступление на ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности и задержания злоумышленника.

Ирина Фарион после нападения умерла в больнице