Дмитрий Лубинец призвал найти убийцу языковеда Ирины Фарион и привлечь его к ответственности. Полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство, за которое предусмотрено до 15 лет заключения.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после гибели языковеда Ирины Фарион заявил, что убийца должен быть найден и должен понести ответственность сполна, передает УНН.
Детали
Убийца должен быть найден и должен понести ответственность сполна. Светлая память, Ирина Фарион.
Контекст
Ирина Фарион, раненная сегодня во Львове, от полученных травм скончалась в больнице.
Полиция переквалифицировала преступление на ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.
Правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности и задержания злоумышленника.
Ирина Фарион после нападения умерла в больнице19 июля 2024, 20:32 • 4121 просмотр