Олимпийский чемпион Джеймс может выставить кандидатуру в президенты США

На вопрос может ли и, готов-ли он стать кандидатом в президенты США в 2020 году, 33-летний спортсмен ответил: “я могу, если у них (демократической партии — ред.) никого не будет. Уверен, что кто-нибудь найдется. Но я могу принять участие. Посмотрим”.

Примечательно, что на выборах президента США-2016 Джеймс поддерживал кандидатуру Хиллари Клинтон.

Заметим, что титулованный баскетболист имеет в своей коллекции две победы на Олимпийских играх, три чемпионства НБА в составе двух команд и 13-кратный участник матчей всех звезд НБА.

Напомним, что этим летом Джеймс на правах свободного агента перешел в “Лос-Анджелес Лейкерс” после четырех лет выступлений за “Кливленд”.