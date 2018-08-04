Олімпійський чемпіон Джеймс може виставити кандидатуру в президенти США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Форвард “Лос-Анджелес Лейкерс” Леброн Джеймс після відкриття загальноосвітньої школи в рідному Акроні не заперечив свого можливого виставлення кандидатури на президентські вибори у США-2020. Слова гравця приводить CNN, передає УНН.
На питання чи може і, чи готовий він стати кандидатом в президенти США в 2020 році, 33-річний спортсмен відповів: “я можу, якщо у них (демократичної партії — ред.) нікого не буде. Упевнений, що хто-небудь знайдеться. Але я можу взяти участь. Подивимося”.
Примітно, що на виборах президента США-2016 Джеймс підтримував кандидатуру Хіларі Клінтон.
Зауважимо, що титулований баскетболіст має в своїй колекції дві перемоги на Олімпійських іграх, три чемпіонства НБА в складі двох команд і 13-кратний учасник матчів усіх зірок НБА.
Нагадаємо, що цього літа Джеймс на правах вільного агенту перейшов в “Лос-Анджелес Лейкерс” після чотирьох років виступів за “Клівленд”.