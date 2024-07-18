В четверг, 18 июля, спортсмены национальной сборной Украины по спортивной гимнастике отправились во Францию для участия в Олимпийских играх. Об этом пишет Укрзализныця, передает УНН.

Детали

Украинская команда гимнастов отправилась из Киева на поезде "Укрзализныци", чтобы представить Украину на Летних Олимпийских играх, которые состоятся с 26 июля по 11 августа этого года во Франции.

Всего в этом случае на Олимпиаде Украину будут представлять 140 наших спортсменов по 26 видам спорта.

Напомним,

Французская полиция уже установила периметры дорожного движения и безопасности в Париже, чтобы обеспечить безопасность и защиту жителей, спортсменов и посетителей во время Олимпийских игр, которые начнутся в пятницу, 26 июля.

Олимпиада-2024: украинские спортсмены начнут прибывать в Париж с 19 июля, их соседями будут канадцы, немцы и ирландцы