Национальная сборная Украины по спортивной гимнастике отправилась поездом во Францию для участия в Олимпиаде. В целом Украину будут представлять 140 спортсменов по 26 видам спорта на играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.
В четверг, 18 июля, спортсмены национальной сборной Украины по спортивной гимнастике отправились во Францию для участия в Олимпийских играх. Об этом пишет Укрзализныця, передает УНН.
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Украинская команда гимнастов отправилась из Киева на поезде "Укрзализныци", чтобы представить Украину на Летних Олимпийских играх, которые состоятся с 26 июля по 11 августа этого года во Франции.
Всего в этом случае на Олимпиаде Украину будут представлять 140 наших спортсменов по 26 видам спорта.
Напомним,
Французская полиция уже установила периметры дорожного движения и безопасности в Париже, чтобы обеспечить безопасность и защиту жителей, спортсменов и посетителей во время Олимпийских игр, которые начнутся в пятницу, 26 июля.
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