В Киеве неизвестный похитил генератор из магазина и пытался скрыться от патрульных 17 минут назад • 1976 просмотра

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