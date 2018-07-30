Отметим, что третий Всеукраинский фестиваль этнического и стилизованной одежды и аксессуаров "Аристократическая Украина" состоялся в субботу, 28 июля, на территории замка-музея "Радомысль".

"Многомесячные усилия, потраченные на подготовку масштабного культурного мероприятия по возрождению национальных традиций, были вознаграждены сполна - этно-фэшн-шоу" Аристократическая Украина "оказалось невероятным", - говорится в сообщении.

Также событие прокомментировала сама Ольга Богомолец.

"Посмотреть на наше чудо - Украинский и крымскотатарский этническое и стилизованное платье, представленное лучшими театрами мод и отечественными дизайнерами - приехали сотни ценителей национальных традиций - художники и спортсмены, телеведущие и политики, журналисты и ученые. Моделями уже традиционно выступали не профессиональные манекенщицы, а простые волшебные украинские и крымскотатарские женщины, которые шли босиком старинным домотканым крапивным полотном вместо традиционной красной дорожки ", - заявила основатель фестиваля.

Среди представил зрителям одежда и аксессуары, созданные по народным мотивам, и аутентичное наряды, бывшее в употреблении более ста лет назад, - матери погибших воинов АТО и жены защитников Украины, врачи, учителя, ученые, культурологи, волонтеры, участники АТО .

"Всего в презентации приняли участие более 150 очаровательных красавиц и красавцев со всех уголков Украины", - сказано в пресс-релизе.

Также сообщается, что этно-фэшн-шоу "Аристократическая Украина" продемонстрировало самобытность традиций и культуры украинского народа, его духовных и мировоззренческих устоев, которые веками воплощались в национальной одежде. Также, кроме украинского и крымскотатарского одежды, представители посольств иностранных государств представили на фестивале свои собственные национальные наряды. Отдельным событием фестиваля стало открытие выставки икон на ящиках из-под снарядов, патронов и мин "Иконы во время войны" художников Александра Клименко и Софии атлантов. Кроме того, все желающие имели возможность посетить мастер-класс "Вышивка благородных девиц".

"Спасибо всем, кто приехал, кто был с нами душой, кто хранит в сердце национальную гордость и достоинство. Ведь только через возрождение национальных традиций, через возвращение к глубокой духовности наших предков мы сможем построить большую и сильную страну, которая будет заботиться о каждом и защищать его интересы на собственной земле и за ее пределами. Вместе мы обязательно возродим славу нашего государства, и ее имя еще будет громко и гордо звучать в мире! »- подытожила Ольга Богомолец.

Также народный депутат поделилась впечатлениями от этно-фэшн-шоу "Аристократическая Украина" в социальной сети Facebook.