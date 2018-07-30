Ольга Богомолець провела етно-фешн-шоу "Аристократична Україна"

Зазначимо, що третій Всеукраїнський фестиваль етнічного та стилізованого одягу та аксесуарів “Аристократична Україна” відбувся у суботу, 28 липня, на території замку-музею “Радомисль”.

“Багатомісячні зусилля, витрачені на підготовку масштабного культурного заходу з відродження національних традицій, були винагородженні сповна — етно-фешн-шоу „Аристократична Україна“ виявилося неймовірним”, — говориться в повідомленні.

Також подію прокоментувала сама Ольга Богомолець.

“Подивитися на наше чудо — українське та кримськотатарське етнічне й стилізоване вбрання, представлене найкращими театрами мод та вітчизняними дизайнерами — приїхали сотні поціновувачів національних традицій — митці й спортсмени, телеведучі та політики, журналісти та науковці. Моделями вже традиційно виступали не професійні манекенниці, а прості чарівні українські та кримськотатарські жінки, які йшли босоніж старовинним домотканим кропив’яним полотном замість традиційної червоної доріжки”, — заявила фундатор фестивалю.

Серед тих, хто презентував глядачам одяг та аксесуари, створені за народними мотивами, та автентичне вбрання, що було у вжитку понад сто років тому, — матері загиблих воїнів АТО та дружини захисників України, лікарі, вчителі, науковці, культурологи, волонтери, учасники АТО.

“Загалом у презентації взяли участь понад 150 чарівних красунь та красенів з усіх куточків України”, — сказано в прес-релізі.

Також повідомляється, що етно-фешн-шоу “Аристократична Україна” продемонструвало самобутність традицій і культури українського народу, його духовних та світоглядних підвалин, які століттями втілювалися в національному одязі. Також, крім українського та кримськотатарського одягу, представники посольств іноземних держав представили на фестивалі свої власні національні вбрання. Окремою подією фестивалю стало відкриття виставки ікон на ящиках з-під снарядів, набоїв та мін “Ікони під час війни” художників Олександра Клименка та Софії Атлантової. Крім того, усі охочі мали змогу відвідати майстер-клас “Вишивка шляхетних панянок”.

“Дякую всім, хто приїхав, хто був з нами душею, хто зберігає у серці національну гордість та гідність. Адже тільки через відродження національних традицій, через повернення до глибокої духовності наших предків ми зможемо збудувати велику та сильну країну, яка дбатиме про кожного і захищатиме його інтереси на власній землі та за її межами. Разом ми обов’язково відродимо славу нашої держави, і її ім’я ще буде голосно й гордо звучати у світі!” — підсумувала Ольга Богомолець.

Також народний депутат поділилась враженнями від етно-фешн-шоу “Аристократична Україна” в соціальній мережі Facebook.