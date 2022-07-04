Оккупационные войска из минометов обстреляли психоневрологический интернат в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты из минометов обстреляли психоневрологический интернат в Сумской области. Об этом информирует УНН.
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Как сообщил глава ОВА, в восемь вечера россияне начали "готовить" из минометов по территории и помещением Атинского психоневрологического интерната.
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"За полчаса накрыли из артиллерии. Вспыхнул пожар в столовой заведения, разрушен админкорпус и общежитие", - говорится в сообщении.
Как минимум три человека пострадали – это пациенты учреждения, которые сейчас находятся в больнице.
Напомним
Оккупанты выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра по Сумщине за предыдущие сутки.