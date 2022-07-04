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13:44 • 8114 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 24189 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 43053 просмотра

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Оккупационные войска из минометов обстреляли психоневрологический интернат в Сумской области

Оккупационные войска из минометов обстреляли психоневрологический интернат в Сумской области

Киев • УНН

 • 6452 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты из минометов обстреляли психоневрологический интернат в Сумской области. Об этом информирует УНН.

Подробности

Как сообщил глава ОВА, в восемь вечера россияне начали "готовить" из минометов по территории и помещением Атинского психоневрологического интерната.

Цитата

"За полчаса накрыли из артиллерии. Вспыхнул пожар в столовой заведения, разрушен админкорпус и общежитие", - говорится в сообщении.

Как минимум три человека пострадали – это пациенты учреждения, которые сейчас находятся в больнице.

Напомним

Оккупанты выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра по Сумщине за предыдущие сутки.

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