Окупаційні війська з мінометів обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти з мінометів обстріляли психоневрологічний інтернат в Сумській області. Про це інформує УНН.
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Як повідомив очільник ОВА, о восьмій вечора росіяни почали "гатити" з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату.
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"За пів години накрили з артилерії. Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток", - йдеться у повідомленні.
Як мінімум троє людей постраждали - це пацієнти закладу, які наразі в лікарні.
Нагадаємо
Окупанти випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру по Сумщині за попередню добу.