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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупаційні війська з мінометів обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині

Окупаційні війська з мінометів обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині

Київ • УНН

 • 6454 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти з мінометів обстріляли психоневрологічний інтернат в Сумській області. Про це інформує УНН.

Деталі

Як повідомив очільник ОВА, о восьмій вечора росіяни почали "гатити" з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату.

Цитата

"За пів години накрили з артилерії. Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток", - йдеться у повідомленні.

Як мінімум троє людей постраждали - це пацієнти закладу, які наразі в лікарні.

Нагадаємо

Окупанти випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру по Сумщині за попередню добу.

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