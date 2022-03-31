Оккупанты расстреляли более 20 гражданских машин с людьми на трассе вблизи Харькова - омбудсмен

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“На трассе вблизи села Малая Рогань под Харьковом оккупанты расстреляли более 20 гражданских машин с людьми. Об этом стало известно после освобождения села. Среди машин на дороге ни одной военной, только гражданские. Люди пытались развернуться. К сожалению, многим спастись не удалось”, - говорится в сообщении.

Детали

Тела некоторых убитых граждан удалось забрать только сейчас. Сообщается, что еще 27 февраля эту трассу взяли под контроль рашисты и устроили настоящий террор - расстреливая все машины.

Убийства гражданских лиц это грубое нарушение статьи 3 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и преступлении против человечности и военное преступлении согласно статьям 7 и 8 Римского статута международного уголовного суда.

“Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения рф военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине”, - подчеркнула омбудсмен.

Добавим

Под Черниговом российские оккупанты расстреляли колонну волонтеров. Один человек погиб, четверо получили ранения.