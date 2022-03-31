Оккупанты расстреляли более 20 гражданских машин с людьми на трассе вблизи Харькова - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Российские оккупанты расстреляли более 20 гражданских машин с людьми на трассе вблизи села Малая Рогань под Харьковом. Об этом УНН информирует уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.
Цитата
“На трассе вблизи села Малая Рогань под Харьковом оккупанты расстреляли более 20 гражданских машин с людьми. Об этом стало известно после освобождения села. Среди машин на дороге ни одной военной, только гражданские. Люди пытались развернуться. К сожалению, многим спастись не удалось”, - говорится в сообщении.
Детали
Тела некоторых убитых граждан удалось забрать только сейчас. Сообщается, что еще 27 февраля эту трассу взяли под контроль рашисты и устроили настоящий террор - расстреливая все машины.
Убийства гражданских лиц это грубое нарушение статьи 3 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и преступлении против человечности и военное преступлении согласно статьям 7 и 8 Римского статута международного уголовного суда.
“Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения рф военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине”, - подчеркнула омбудсмен.
Добавим
Под Черниговом российские оккупанты расстреляли колонну волонтеров. Один человек погиб, четверо получили ранения.