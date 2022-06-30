Оккупанты платят по 20 тысяч долларов взятки, чтобы сбежать с войны: перехваченный разговор

Детали

Отец, которого мобилизовали в так называемой "днр", говорит сыну, что пытается выйти на людей, которые бы помогли им обоим "демобилизоваться". Признается, что не пожалеет продать для этого автомобиль.

Но сын уверяет, что этого мало, потому что за "демобилизацию" берут 20 тыс. долларов, а не 2 тыс. долларов, как думал отец: "Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – подняли уже (размер взятки – прим.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов".

То есть расценки оккупантов простые: если ты сориентировался сразу, то откупиться от "мобилизации" на месте можно за 2 тыс. долларов. Если нет, то вырваться с фронта будет стоить в десять раз дороже.

В СБУ напомнили о бесплатной альтернативе – горячей телефонной линии 2402. Позвонив по этому номеру, можно сдаться в плен и сохранить свою жизнь.