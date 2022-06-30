Окупанти платять по 20 тисяч доларів хабара, щоб втекти з війни: перехоплена розмова

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Батько, якого мобілізували у так званій "днр", говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом "демобілізуватися". Зізнається, що не пошкодує продати для цього автомобіль.

Але син запевняє, що цього замало, бо за "демобілізацію" беруть 20 тис. доларів, а не 2 тис. доларів, як думав батько: "Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – подняли уже (розмір хабара – прим.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов".

Тобто розцінки окупантів прості: якщо ти зорієнтувався одразу, то відкупитися від "мобілізації" на місці можна за 2 тис. доларів. Якщо ні, то вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче.

Натомість в СБУ нагадали про безкоштовну альтернативу – гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши за цим номером, можна здатися в полон і зберегти своє життя.