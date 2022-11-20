Оккупанты в Херсонской области проверяли, не занимаются ли дети онлайн в украинских школах

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"Сегодня стало известно, что во временно оккупированном Мирненском территориальной громаде Херсонской области российские захватчики врывались в дома семей, где воспитываются дети школьного возраста", — говорится в сообщении.

Детали

Руководитель ОВА рассказал, что оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома. Так россияне проверяли, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах.

Напомним

Сегодня в деоккупированном Херсоне возобновил работу супермаркет, вскоре откроют еще два.