Окупанти на Херсонщині перевіряли, чи не займаються діти онлайн в українських школах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Очільник Херсонської ОВА (ОДА) Ярослав Янушевич повідомив, що у Херсонській області росіяни вибивали двері в будинках та перевіряли, чи не займаються діти онлайн в українських школах, передає УНН.
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"Сьогодні стало відомо, що у тимчасово окупованій Мирненській територіальній громаді Херсонщини російські загарбники вривалися у оселі сімей, де виховуються діти шкільного віку", — йдеться у повідомленні.
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Очільник ОВА розповів, що окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору, та вибивали двері до помешкань. Так росіяни перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах.
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Сьогодні в деокупованому Херсоні відновив роботу супермаркет, незабаром відкриють ще два.