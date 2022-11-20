Окупанти на Херсонщині перевіряли, чи не займаються діти онлайн в українських школах

Цитата

"Сьогодні стало відомо, що у тимчасово окупованій Мирненській територіальній громаді Херсонщини російські загарбники вривалися у оселі сімей, де виховуються діти шкільного віку", — йдеться у повідомленні.

Деталі

Очільник ОВА розповів, що окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору, та вибивали двері до помешкань. Так росіяни перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах.

Нагадаємо

Сьогодні в деокупованому Херсоні відновив роботу супермаркет, незабаром відкриють ще два.