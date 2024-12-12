Около 400 человек убитыми и ранеными: Сырский раскрыл ежедневные потери оккупантов на Покровском направлении
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ сообщил о потерях противника около 400 человек ежедневно на Покровском направлении в декабре. Сырский отметил, что это направление остается одним из самых сложных.
В декабре противник в среднем за сутки подтверждено теряет на Покровском направлении около 400 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Детали
По словам Сырского, Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами.
"Просчитываем и готовимся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага", - подчеркнул Головко.
Сырский поблагодарил военнослужащих за эффективную боевую работу.
Потери российских оккупантов на Покровском направлении стабильно высокие, особенно в живой силе. Так, в декабре противник в среднем за сутки подтверждено теряет здесь около 400 человек убитыми и ранеными
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл на Покровское направление, где продолжаются жесткие бои. По его словам, для повышения устойчивости обороны приходится принимать нестандартные решения.