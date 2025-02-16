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Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
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Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 129574 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 134279 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 133381 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 184688 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

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14 февраля, 13:51 • 270743 просмотра

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14 февраля, 11:31 • 163293 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты впервые потеряли редкую ТОС-2 «Тосочку» на поле боя

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На Покровском направлении впервые уничтожена российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка». Это модернизированная версия ТОС-1, которых в России насчитывается всего несколько десятков единиц.

Российская армия впервые потеряла свою редкую 220-мм тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» на фронте в Украине. Вражескую технику уничтожили на Покровском направлении. Фото разбитой машины обнародовали в соцсети Х, передает УНН.

Впервые уничтожена российская 220-мм ТОС-2 14 февраля 2025 года, Покровское направление

- говорится в сообщении.

ТОС-2 «Тосочка» - это модернизированная версия советских тяжелых огнеметных систем типа ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек», которые россия активно применяет в войне против Украины.

Впервые эту технику продемонстрировали на учениях «Кавказ-2020». О боевом использовании «Тосочки» пропагандисты заявили осенью 2023 года, а уже в январе 2024-го украинский разведывательный дрон зафиксировал ее в Луганской области. Однако тогда машина избежала уничтожения.

Точное количество таких установок у врага неизвестно, но эксперты предполагают, что их немного. Например, по данным Military Balance, по состоянию на 2024 год россия имела лишь 55 систем ТОС-1А «Солнцепек».

Напомним,

В ночь на 16 февраля Воздушные силы уничтожили 95 БпЛА

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
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luhanskЛуганск

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