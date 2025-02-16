Оккупанты впервые потеряли редкую ТОС-2 «Тосочку» на поле боя
Киев • УНН
На Покровском направлении впервые уничтожена российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка». Это модернизированная версия ТОС-1, которых в России насчитывается всего несколько десятков единиц.
Российская армия впервые потеряла свою редкую 220-мм тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» на фронте в Украине. Вражескую технику уничтожили на Покровском направлении. Фото разбитой машины обнародовали в соцсети Х, передает УНН.
Впервые уничтожена российская 220-мм ТОС-2 14 февраля 2025 года, Покровское направление
ТОС-2 «Тосочка» - это модернизированная версия советских тяжелых огнеметных систем типа ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек», которые россия активно применяет в войне против Украины.
Впервые эту технику продемонстрировали на учениях «Кавказ-2020». О боевом использовании «Тосочки» пропагандисты заявили осенью 2023 года, а уже в январе 2024-го украинский разведывательный дрон зафиксировал ее в Луганской области. Однако тогда машина избежала уничтожения.
Точное количество таких установок у врага неизвестно, но эксперты предполагают, что их немного. Например, по данным Military Balance, по состоянию на 2024 год россия имела лишь 55 систем ТОС-1А «Солнцепек».
Напомним,
В ночь на 16 февраля Воздушные силы уничтожили 95 БпЛА.