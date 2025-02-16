Окупанти вперше втратили рідкісну ТОС-2 "Тосочку" на полі бою

Російська армія вперше втратила свою рідкісну 220-мм важку вогнеметну систему ТОС-2 "Тосочка" на фронті в Україні. Ворожу техніку знищили на Покровському напрямку. Фото розбитої машини оприлюднили у соцмережі Х, передає УНН.

Вперше знищена російська 220-мм ТОС-2 14 лютого 2025 року, Покровський напрямок - йдеться у повідомленні.

ТОС-2 "Тосочка" — це модернізована версія радянських важких вогнеметних систем типу ТОС-1 "Буратино" та ТОС-1А "Солнцепек", які росія активно застосовує у війні проти України.

Вперше цю техніку продемонстрували на навчаннях "Кавказ-2020". Про бойове використання "Тосочки" пропагандисти заявили восени 2023 року, а вже у січні 2024-го український розвідувальний дрон зафіксував її у Луганській області. Однак тоді машина уникла знищення.

Точна кількість таких установок у ворога невідома, але експерти припускають, що їх небагато. Наприклад, за даними Military Balance, станом на 2024 рік росія мала лише 55 систем ТОС-1А "Солнцепек".

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