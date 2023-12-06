Оккупанты вынесли 514 постановлений о "дискредитации армии рф" в Крыму - правозащитники

С марта 2023 года оккупационные "суды" в Крыму вынесли 514 постановлений о привлечении к административной ответственности за якобы дискредитацию российской армии. Эти данные приводит аналитик КрымЅОЅ Евгений Ярошенко, передает УНН.

По данным КрымЅОЅ, из 514 постановлений о привлечении к административной ответственности за "дискредитацию российской армии" (статья 20.3.3 КоАП рф) 38 было вынесено в ноябре этого года. По словам Евгения Ярошенко, прослеживается негативная динамика, ведь это на 11 больше, чем в октябре, когда "суды" приняли 27 таких постановлений.

За все время больше всего постановлений вынесли "Киевский районный суд г. Симферополя" (82), "Евпаторийский городской суд" (47), "Феодосийский городской суд" (41), "Ялтинский городской суд" (36) и "Сакский городской суд" (31).

Кроме того, за период с 4 марта 2022 года по 30 ноября 2023 года "суды" в Крыму приняли 6 приговоров по уголовным делам о якобы повторной дискредитации российской армии (статья 280.3 УК рф). Один из них был принят в ноябре этого года: тогда Олега Валеева лишили свободы на 1,5 года за сообщения в соцсетях.

"Приговоры и постановления по делам о "дискредитации армии рф" нарушают право на свободу выражения мнений, предусмотренное статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также статьей 10 Европейской конвенции о правах человека", — отмечает Евгений Ярошенко.

Напомним, что 4 марта 2022 года российские депутаты приняли поправки в законодательство, предусматривающие административную и уголовную ответственность за "дискредитацию Вооруженных сил российской федерации". С тех пор рф использует этот закон для преследования людей со взглядами на полномасштабную войну, отличающимися от официальной позиции кремля.