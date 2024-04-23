Оккупанты стягивают подкрепления к Часовому Яру и Марьинке - Андрющенко

Российское оккупационное войско пытается усилить свои позиции вблизи Марьинки и Часового Яра, поэтому стягивает туда подкрепления. Об этом заявил советник городского головы Петр Андрющенко в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

В частности, по его словам, в Часов Яр прибывают российские десантники.

Мы видим, что заходят подразделения десантные, которые затем принимают участие в штурме Часового Яра. То есть видим через Мариуполь точно приоритет на сегодня - север Донецкой области. Частично продолжаются перемещения и в сторону Запорожской области - это боекомплекты и топливозаправщики, однако их системность не совпадает с той, что мы фиксируем с точки зрения севера - отметил Андрющенко.

Напомним, ранее командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что российское оккупационное войско не планирует отказываться от попытки захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. По его словам, задачи россиян неизменны, а именно "выполнить приказ диктатора путина и оккупировать до 9 мая Часов Яр".