Оккупанты развивают сеть "школьных музеев сво" на Херсонщине

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainaУкраина
mariupolМариуполь
khersonХерсон
Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  40755 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  44380 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  58081 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  53200 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  88471 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  119236 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117634 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118470 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  174244 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  107058 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Новости по теме
Оккупанты развивают сеть "школьных музеев сво" на Херсонщине

Оккупанты развивают сеть "школьных музеев сво" на Херсонщине

  •  5525 просмотра
ЕС об атаках рф на ГЭС: ответ путина всем, кто все еще считает, что мир с ним возможен

ЕС об атаках рф на ГЭС: ответ путина всем, кто все еще считает, что мир с ним возможен

  •  10728 просмотра
В столичном метро возобновили работу комплексов самообслуживания после технических неисправностей

В столичном метро возобновили работу комплексов самообслуживания после технических неисправностей

  •  9953 просмотра
В Черкассах автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавший

В Черкассах автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавший

  •  9214 просмотра
На Тернопольщине на 17-летнего парня упала часть стены здания

На Тернопольщине на 17-летнего парня упала часть стены здания

  •  10077 просмотра
Демонтаж Арки дружбы народов: Институт нацпамяти объяснил решение комиссии по монументу

Демонтаж Арки дружбы народов: Институт нацпамяти объяснил решение комиссии по монументу

  •  10652 просмотра
российская нефть "Сокол" возвращается в порты Индии, несмотря на санкции США - Bloomberg

российская нефть "Сокол" возвращается в порты Индии, несмотря на санкции США - Bloomberg

  •  8648 просмотра
За первый квартал 2024 года Государственная таможенная служба и Налоговая перечислили в бюджеты всех уровней 538,3 млрд гривен

За первый квартал 2024 года Государственная таможенная служба и Налоговая перечислили в бюджеты всех уровней 538,3 млрд гривен

  •  9244 просмотра
Кабмин утвердил законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС

Кабмин утвердил законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС

  •  10478 просмотра
Реестр убытков от агрессии рф: за первый час работы 18 украинцев подали заявки на компенсацию

Реестр убытков от агрессии рф: за первый час работы 18 украинцев подали заявки на компенсацию

  •  11422 просмотра

Популярные

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

  •  114678 просмотра
В Воздушных Силах подтвердили уничтожение 9 из 10 "шахедов" ночью

В Воздушных Силах подтвердили уничтожение 9 из 10 "шахедов" ночью

  •  62738 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

  •  133442 просмотра
Ночная атака на Днепр: повреждена пожарная часть и 2-этажный дом

Ночная атака на Днепр: повреждена пожарная часть и 2-этажный дом

  •  90110 просмотра
Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб

Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб

  •  102228 просмотра

Публикации

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

  •  114678 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

  •  133442 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  174244 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  447330 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  419389 просмотра

Оккупанты развивают сеть "школьных музеев сво" на Херсонщине

В оккупированной Херсонской области россияне принудительно создают пропагандистские "музеи" в школах, чтобы промывать мозги детям, искажая реальность и изображая оккупантов как "освободителей".

Война •   •  5525 просмотра
Оккупанты развивают сеть "школьных музеев сво" на Херсонщине

ЕС об атаках рф на ГЭС: ответ путина всем, кто все еще считает, что мир с ним возможен

Массированные ракетные и беспилотные удары россии по гражданским объектам и критически важной энергетической инфраструктуре в Украине являются ответом Путина тем, кто считает, что мир с ним возможен, отмечают в Еврокомиссии.

Война •   •  10728 просмотра
ЕС об атаках рф на ГЭС: ответ путина всем, кто все еще считает, что мир с ним возможен

В столичном метро возобновили работу комплексов самообслуживания после технических неисправностей

Комплексы самообслуживания на всех станциях киевского метрополитена возобновили работу после временной остановки из-за технических неисправностей.

Общество •   •  9953 просмотра
В столичном метро возобновили работу комплексов самообслуживания после технических неисправностей

В Черкассах автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавший

В Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mazda и автобуса, в результате которого пассажир легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Криминал и ЧП •   •  9214 просмотра
В Черкассах автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавший

На Тернопольщине на 17-летнего парня упала часть стены здания

17-летний парень погиб после того, как на него обвалилась часть стены заброшенного здания в Тернопольской области.

Общество •   •  10077 просмотра
На Тернопольщине на 17-летнего парня упала часть стены здания

Демонтаж Арки дружбы народов: Институт нацпамяти объяснил решение комиссии по монументу

В Украинском институте национальной памяти объяснили, что экспертная комиссия только приняла решение о необходимости демонтажа Арки дружбы народов. Реализация этого решения и учет советов экспертной комиссии УИНП зависит от городской власти и Министерства культуры и информационной политики.

политика •   •  10652 просмотра
Демонтаж Арки дружбы народов: Институт нацпамяти объяснил решение комиссии по монументу

российская нефть "Сокол" возвращается в порты Индии, несмотря на санкции США - Bloomberg

Три российских танкера с нефтью "Сокол" стоят на якоре вблизи индийских портов, что свидетельствует о возобновлении торговли российской нефтью с Индией, несмотря на санкции США.

Новости Мира •   •  8648 просмотра
российская нефть "Сокол" возвращается в порты Индии, несмотря на санкции США - Bloomberg

За первый квартал 2024 года Государственная таможенная служба и Налоговая перечислили в бюджеты всех уровней 538,3 млрд гривен

В 1 квартале в Государственный бюджет Украины было уплачено 136,8 млрд гривен таможенных платежей, а Налоговая служба перечислила в сводный бюджет 401,5 млрд гривен.

Экономика •   •  9244 просмотра
За первый квартал 2024 года Государственная таможенная служба и Налоговая перечислили в бюджеты всех уровней 538,3 млрд гривен

Кабмин утвердил законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС

Кабинет Министров одобрил законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Экономика •   •  10478 просмотра
Кабмин утвердил законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС

Реестр убытков от агрессии рф: за первый час работы 18 украинцев подали заявки на компенсацию

18 украинцев подали заявления на возмещение в Реестр убытков от российской агрессии в течение первого часа его работы.

Война •   •  11422 просмотра
Реестр убытков от агрессии рф: за первый час работы 18 украинцев подали заявки на компенсацию