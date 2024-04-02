Оккупанты развивают сеть "школьных музеев сво" на Херсонщине

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне создают очаги пропаганды в захваченных школах, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Центра, "музеи сво" создают принудительно во всех школах, которые рассказывают детям искаженную реальность, где оккупанты представлены "освободителями".

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"Музеи ориентированы на начальные классы, и рассчитаны на детей, которые еще не имеют устоявшихся убеждений о жизни в свободной Украине. Посещение таких музеев является обязательным для школьников", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что каждый причастных к организации системы промывки мозгов украинцам понесет ответственность.