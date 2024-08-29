Оккупанты ночью из "Градов" обстреляли поселок на Харьковщине: повреждены энергосети

российские войска в ночь на 29 августа обстреляли из РСЗО "Град" село Одноробовка Харьковской области. Обошлось без пострадавших, впрочем есть повреждения. В результате удара рф по Купянску за прошедшие сутки пострадали по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщил в четверг председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В 00:10 российские агрессоры из РСЗО "Град" обстреляли село Одноробовка. В результате ударов повреждены два частных дома и хозяйственные постройки, после восстановления снова повреждены энергосети. Пострадавших нет - написал Синегубов в Telegram.

Такого глава ОВА указал, что ударов по Харькову в течение суток не зафиксировано.

28 августа вражеские войска обстреляли:

В 10:42 Купянский район, Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела горела трава на площади 1 га.

11:25 Купянский район, Кондрашевская ТГ, с. Соболевка. Купянское лесничество. В результате обстрела горела хвойная подстилка на площади 5 га.

14:46 Изюмский район, Балаклейская ТГ, г. Балаклея. В результате обстрела горела трава 2,5 га и мусор на площади 500 м.кв.

15:35 Купянский район, Кондрашевская ТГ, с. Дорошевка, в результате вражеского обстрела горели частные дома, хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

15:56 Купянский район, г. Купянск. В результате обстрела горела трава на площади 300м².

16:10 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск.

Вследствие авиационного удара горел частный дом площади 80м², повреждено здание Купянской военной администрации, 5 этажные жилые дома, гостиница, здание прокуратуры и суда, другая гражданская инфраструктура.

Пострадали по меньшей мере 17 человек, среди госпитализированных - в легком и среднем состояниях.

17:07 Купянский район, Великобурлукская ТГ, с. Горяное. В результате обстрела горело складское здание на площади 300 м.кв. и трава на площади 2.5 га.

23:40 Харьковский район, Нововодолажская ТГ. Предварительно, применена вражеская ракета Х-59. Горела трава на площади 200м.кв.

23:50 Изюмский район, Балаклейская ТГ, г. Балаклея. В результате обстрела горела трава и дрова на площади 500м.кв. Пострадавших нет.

23:50 Изюмский район, Донецкая ТГ, с. Прибыш. В результате обстрела горела трава на площади 10га.

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