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Окупанти вночі з "Градів" обстріляли селище на Харківщині: пошкоджені енергомережі

Окупанти вночі з "Градів" обстріляли селище на Харківщині: пошкоджені енергомережі

Київ • УНН

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Окупанти обстріляли з "Градів" село Одноробівка, пошкодивши енергомережі. Внаслідок авіаудару по Куп'янську постраждали щонайменше 17 людей, пошкоджено цивільні об'єкти.

російські війська у ніч на 29 серпня обстріляли з  РСЗВ "Град" село Одноробівка Харківської області. Обійшлось без постраждалих, втім є пошкодження. Внаслідок удару рф по Куп'янську минулої доби постраждали щонайменше 17 людей. Про це повідомив у четвер голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

О 00:10 російські агресори з РСЗВ "Град" обстріляли село Одноробівка. Унаслідок ударів пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди, після відновлення знову пошкоджені енергомережі. Постраждалих немає

- написав Синєгубов у Telegram.

Такого голова ОВА вказав, що ударів по Харькову  протягом доби не зафіксовано. 

28 серпня ворожі війська обстріляли: 

  • О 10:42 Куп’янський район, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.
  • 11:25 Куп’янський район, Кіндрашівська ТГ, с. Соболівка. Куп'янське лісництво. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 5 га.
  • 14:46 Ізюмський район, Балаклійська ТГ, м. Балаклія. Внаслідок обстрілу горіла трава 2,5 га та сміття на площі 500 м.кв.
  • 15:35 Куп'янський район, Кіндрашівська ТГ, с. Дорошівка, внаслідок ворожого обстрілу горіли  приватні будинки, господарчі споруди. Постраждалих немає.
  • 15:56 Куп’янський район, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 300м².
  • 16:10 Куп’янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. 

Внаслідок авіаційного удару горів приватний будинок площі 80м², пошкоджена будівля Куп'янської військової адміністрації, 5 поверхові житлові будинки, готель, будівлю прокуратури та суду, інша цивільна інфраструктура. 

Постраждали щонайменше 17 людей, серед госпіталізованих - у легкому та середньому станах.  

  • 17:07 Куп’янський район, Великобурлуцька ТГ, с. Горяне. Внаслідок обстрілу горіла складська будівля на площі 300 м.кв. та трава на площі 2.5 га. 
  • 23:40 Харківський район, Нововодолазька ТГ. Попередньо, застосована ворожа ракета Х-59. Горіла трава на площі 200м.кв.
  • 23:50 Ізюмський район, Балаклійська ТГ, м. Балаклія. Внаслідок обстрілу горіла трава та дрова на площі 500м.кв. Постраждалих немає.
  • 23:50 Ізюмський район, Донецька ТГ, с. Прибиш. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 10га.

Київ зазнав масованої атаки рф утретє за чотири дні: знищено понад 10 дронів, є падіння уламків у трьох районах29.08.24, 08:17 • 29715 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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