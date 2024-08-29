Окупанти вночі з "Градів" обстріляли селище на Харківщині: пошкоджені енергомережі
Київ • УНН
Окупанти обстріляли з "Градів" село Одноробівка, пошкодивши енергомережі. Внаслідок авіаудару по Куп'янську постраждали щонайменше 17 людей, пошкоджено цивільні об'єкти.
російські війська у ніч на 29 серпня обстріляли з РСЗВ "Град" село Одноробівка Харківської області. Обійшлось без постраждалих, втім є пошкодження. Внаслідок удару рф по Куп'янську минулої доби постраждали щонайменше 17 людей. Про це повідомив у четвер голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
О 00:10 російські агресори з РСЗВ "Град" обстріляли село Одноробівка. Унаслідок ударів пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди, після відновлення знову пошкоджені енергомережі. Постраждалих немає
Такого голова ОВА вказав, що ударів по Харькову протягом доби не зафіксовано.
28 серпня ворожі війська обстріляли:
- О 10:42 Куп’янський район, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.
- 11:25 Куп’янський район, Кіндрашівська ТГ, с. Соболівка. Куп'янське лісництво. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 5 га.
- 14:46 Ізюмський район, Балаклійська ТГ, м. Балаклія. Внаслідок обстрілу горіла трава 2,5 га та сміття на площі 500 м.кв.
- 15:35 Куп'янський район, Кіндрашівська ТГ, с. Дорошівка, внаслідок ворожого обстрілу горіли приватні будинки, господарчі споруди. Постраждалих немає.
- 15:56 Куп’янський район, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 300м².
- 16:10 Куп’янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ.
Внаслідок авіаційного удару горів приватний будинок площі 80м², пошкоджена будівля Куп'янської військової адміністрації, 5 поверхові житлові будинки, готель, будівлю прокуратури та суду, інша цивільна інфраструктура.
Постраждали щонайменше 17 людей, серед госпіталізованих - у легкому та середньому станах.
- 17:07 Куп’янський район, Великобурлуцька ТГ, с. Горяне. Внаслідок обстрілу горіла складська будівля на площі 300 м.кв. та трава на площі 2.5 га.
- 23:40 Харківський район, Нововодолазька ТГ. Попередньо, застосована ворожа ракета Х-59. Горіла трава на площі 200м.кв.
- 23:50 Ізюмський район, Балаклійська ТГ, м. Балаклія. Внаслідок обстрілу горіла трава та дрова на площі 500м.кв. Постраждалих немає.
- 23:50 Ізюмський район, Донецька ТГ, с. Прибиш. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 10га.
Київ зазнав масованої атаки рф утретє за чотири дні: знищено понад 10 дронів, є падіння уламків у трьох районах29.08.24, 08:17 • 29715 переглядiв