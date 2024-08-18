Оккупанты нанесли 371 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области
Киев • УНН
За сутки российские войска совершили 371 обстрел по 10 населенным пунктам Запорожской области. Было нанесено 5 авиаударов, 255 атак БпЛА, 4 обстрела РСЗО и 107 артобстрелов.
В течение суток оккупанты 371 раз били по 10 населенным пунктам Запорожской области. Войска рф осуществили 5 авиационных ударов по Каменскому, Новоандреевке, Роботино и Левадному. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По его данным, 255 БпЛА различной модификации атаковали Малышевку, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.
4 обстрела РСЗО накрыли Роботино.
107 артобстрелов нанесено по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Преображенки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
рф за добу атакувала Запорізьку область маже 300 безпілотниками17 августа 2024, 06:33 • 26398 просмотров