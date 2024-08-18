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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты нанесли 371 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области

Оккупанты нанесли 371 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 04:33  •  639 просмотра

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За сутки российские войска совершили 371 обстрел по 10 населенным пунктам Запорожской области. Было нанесено 5 авиаударов, 255 атак БпЛА, 4 обстрела РСЗО и 107 артобстрелов.

В течение суток оккупанты 371 раз били по 10 населенным пунктам Запорожской области. Войска рф осуществили 5 авиационных ударов по Каменскому, Новоандреевке, Роботино и Левадному. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По его данным, 255 БпЛА различной модификации атаковали Малышевку, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

4 обстрела РСЗО накрыли Роботино.

107 артобстрелов нанесено по территории  Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Преображенки, Роботино,  Малой Токмачки, Малиновки и  Левадного.  

Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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