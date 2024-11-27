Оккупанты начали новую волну религиозных преследований в Донецке

Во временно оккупированном Донецке россияне начали циничное преследование верующих не "скрепных" конфессий. На этот раз под давлением находятся верующие мусульмане. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

По информации ЦНС, такая фильтрация происходит под предлогом выявления мигрантов, которые якобы незаконно находятся на территории псевдореспублики.

Методы борьбы с инаковыми у россиян выходят за рамки человеческого понимания. Недавно во временно оккупированном Луганске кремлевские террористы расправились с представителями Свидетелей Иеговы методом, который был особенно распространен во времена Сталина – людей принудительно поместили в психиатрическую больницу, - пишет ЦНС

Напомним

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