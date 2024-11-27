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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
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Оккупанты начали новую волну религиозных преследований в Донецке

Оккупанты начали новую волну религиозных преследований в Донецке

Киев  •  УНН

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Во временно оккупированном Донецке россияне начали преследование мусульман под предлогом поиска нелегальных мигрантов. Ранее в Луганске представителей Свидетелей Иеговы принудительно поместили в психиатрическую больницу.

Во временно оккупированном Донецке россияне начали циничное преследование верующих не "скрепных" конфессий. На этот раз под давлением находятся верующие мусульмане. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.  

По информации ЦНС, такая фильтрация происходит под предлогом выявления мигрантов, которые якобы незаконно находятся на территории псевдореспублики.

Методы борьбы с инаковыми у россиян выходят за рамки человеческого понимания. Недавно во временно оккупированном Луганске кремлевские террористы расправились с представителями Свидетелей Иеговы методом, который был особенно распространен во времена Сталина – людей принудительно поместили в психиатрическую больницу,

- пишет ЦНС

Напомним

В оккупированной Первомайской гимназии на Луганщине 16 учеников заставили присягнуть на верность России после месяца военных учений

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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