Оккупанты хотят платить украинцам на оккупированных территориях, чтобы их дети учились в пропагандистских школах

россияне планируют платить украинским родителям на временно оккупированных территориях, чтобы их дети посещали пропагандистские учебные заведения. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Рашисты придумали еще один способ привлечь детей с оккупированных территорий в заведения пропаганды. Родителям собираются платить по 15 тысяч ежегодно при двух условиях. Ребенок должен быть гражданином рф и ходить в оккупационную школу. Таким образом хотят и паспортизировать юных жителей, и промыть им мозги. Захватчики не понимают, что все их усилия напрасны. Юг - это Украина - написал Федоров.

Напомним

Недавно сообщалось, что оккупационные власти стремятся увеличить привлечение детей к программам "промывки мозгов" на оккупированных территориях, при этом 70% школьников подталкивают к участию в прославляющих россию конкурсах и поездках.

Кроме этого россияне на ВОТ продолжают давление на детей, заставляя их выезжать на обучение и сотрудничать с оккупантами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты готовят новые списки украинских детей для депортации