Оккупанты хотят платить украинцам на оккупированных территориях, чтобы их дети учились в пропагандистских школах
Киев • УНН
Российские оккупанты планируют платить украинским родителям на оккупированных территориях, если их дети посещают школы с пропагандистским образованием, что имеет целью их паспортизацию и индоктринацию. Федоров сообщает, что размер выплаты составляет 15 тысяч гривен в год, но при условии наличия российского гражданства и посещения школы.
россияне планируют платить украинским родителям на временно оккупированных территориях, чтобы их дети посещали пропагандистские учебные заведения. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Рашисты придумали еще один способ привлечь детей с оккупированных территорий в заведения пропаганды. Родителям собираются платить по 15 тысяч ежегодно при двух условиях. Ребенок должен быть гражданином рф и ходить в оккупационную школу. Таким образом хотят и паспортизировать юных жителей, и промыть им мозги. Захватчики не понимают, что все их усилия напрасны. Юг - это Украина
Напомним
Недавно сообщалось, что оккупационные власти стремятся увеличить привлечение детей к программам "промывки мозгов" на оккупированных территориях, при этом 70% школьников подталкивают к участию в прославляющих россию конкурсах и поездках.
Кроме этого россияне на ВОТ продолжают давление на детей, заставляя их выезжать на обучение и сотрудничать с оккупантами.
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Оккупанты хотят платить украинцам на оккупированных территориях, чтобы их дети учились в пропагандистских школах
Российские оккупанты планируют платить украинским родителям на оккупированных территориях, если их дети посещают школы с пропагандистским образованием, что имеет целью их паспортизацию и индоктринацию. Федоров сообщает, что размер выплаты составляет 15 тысяч гривен в год, но при условии наличия российского гражданства и посещения школы.
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