В Херсоне российские военные сбросили взрывчатку с дрона на 64-летнего гражданского мужчину. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу с минно-взрывной травмой, где ему оказывают необходимую помощь.
В Херсоне оккупанты с дрона атаковали гражданского, мужчина обратился в больницу, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
«Около часа назад российские военные атаковали гражданского в Херсоне. 64-летний мужчина получил минно-взрывную травму в результате сброса взрывчатки с дрона», - говорится в сообщении.
По данным ОВА, пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Сейчас медики его дообследуют и оказывают необходимую помощь.
В Херсонской области россияне попали в телебашню, есть погибший и 8 раненых, в том числе ребенок19 июля 2024, 05:21 • 21650 просмотров