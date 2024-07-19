В Херсоне оккупанты с дрона атаковали гражданского, мужчина обратился в больницу, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

«Около часа назад российские военные атаковали гражданского в Херсоне. 64-летний мужчина получил минно-взрывную травму в результате сброса взрывчатки с дрона», - говорится в сообщении.

По данным ОВА, пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Сейчас медики его дообследуют и оказывают необходимую помощь.

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