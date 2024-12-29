Оккупанты атаковали Харьковскую область: есть погибший от удара БПЛА и попытки штурма

В Харьковской области в результате атаки дрона врага БПЛА погиб гражданский мужчина. Также агрессор проводил наступательные действия, которые были отбиты украинскими защитниками.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Олега Синегубова, председателя Харьковской ОГА.

Детали

На Харьковщине за минувшие сутки противник пытался проводить атаки в районе Волчанска. Также на Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Глушковки и Лозовой - украинские защитники остановили три вражеские атаки, но по состоянию на утро 29 декабря, одно из боестолкновений продолжается.

За прошедшие сутки, в результате сброса боеприпаса с БПЛА погиб гражданский мужчина в поселке Двуречная (центр Двуречанской поселковой громады Купянского района Харьковской области).

Проинформировано, что меры по эвакуации с Купянского и Боровского направлений усиливаются, сейчас уже эвакуированы 26 человек.

Напомним,

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