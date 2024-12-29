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Оккупанты атаковали Харьковскую область: есть погибший от удара БПЛА и попытки штурма

Оккупанты атаковали Харьковскую область: есть погибший от удара БПЛА и попытки штурма

Киев  •  УНН

 • 27046 просмотра

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На Купянском направлении и возле Волчанска враг проводил наступательные действия, которые были отбиты ВСУ. В Двуречной от атаки вражеского дрона погиб гражданский мужчина.

В Харьковской области в результате атаки дрона врага БПЛА погиб гражданский мужчина. Также агрессор проводил наступательные действия, которые были отбиты украинскими защитниками.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Олега Синегубова, председателя Харьковской ОГА.

Детали

На Харьковщине за минувшие сутки противник пытался проводить атаки в районе Волчанска. Также на Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Глушковки и Лозовой - украинские защитники остановили три вражеские атаки, но по состоянию на утро 29 декабря, одно из боестолкновений продолжается.

За прошедшие сутки, в результате сброса боеприпаса с БПЛА погиб гражданский мужчина в поселке Двуречная (центр Двуречанской поселковой громады Купянского района Харьковской области).

Проинформировано, что меры по эвакуации с Купянского и Боровского направлений усиливаются, сейчас уже эвакуированы 26 человек.

Напомним,

российские войска нанесли удар по поселку Слатино Харьковской области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые

Графики аварийных отключений света ввели на Сумщине28 дек. 2024, 13:46 • 19061 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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