Оккупанты атаковали Харьковскую область: есть погибший от удара БПЛА и попытки штурма
Киев • УНН
На Купянском направлении и возле Волчанска враг проводил наступательные действия, которые были отбиты ВСУ. В Двуречной от атаки вражеского дрона погиб гражданский мужчина.
В Харьковской области в результате атаки дрона врага БПЛА погиб гражданский мужчина. Также агрессор проводил наступательные действия, которые были отбиты украинскими защитниками.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Олега Синегубова, председателя Харьковской ОГА.
Детали
На Харьковщине за минувшие сутки противник пытался проводить атаки в районе Волчанска. Также на Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Глушковки и Лозовой - украинские защитники остановили три вражеские атаки, но по состоянию на утро 29 декабря, одно из боестолкновений продолжается.
За прошедшие сутки, в результате сброса боеприпаса с БПЛА погиб гражданский мужчина в поселке Двуречная (центр Двуречанской поселковой громады Купянского района Харьковской области).
Проинформировано, что меры по эвакуации с Купянского и Боровского направлений усиливаются, сейчас уже эвакуированы 26 человек.
Напомним,
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