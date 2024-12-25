Оккупанты активизировались на всем Харьковском направлении - командир 2-го батальона охраны

Российские оккупанты активизировались и проводят штурмовые действия на всем Харьковском направлении. Об этом сообщил командир 2-го батальона охраны, подполковник Артем Васянович в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

Сейчас противник активизировался, проводит штурмовые действия на всем Харьковском направлении. Также и на нашем проводит штурмовые действия как в пешем порядке, так и на машинах