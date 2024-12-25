Оккупанты активизировались на всем Харьковском направлении - командир 2-го батальона охраны
Киев • УНН
Российские войска проводят штурмовые действия на Харьковском направлении как в пешем порядке, так и на технике. За сутки враг совершил 5 штурмов вблизи Волчанска и Высокой Яруги.
Российские оккупанты активизировались и проводят штурмовые действия на всем Харьковском направлении. Об этом сообщил командир 2-го батальона охраны, подполковник Артем Васянович в эфире телемарафона в среду, передает УНН.
Сейчас противник активизировался, проводит штурмовые действия на всем Харьковском направлении. Также и на нашем проводит штурмовые действия как в пешем порядке, так и на машинах
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Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 декабря сообщал, что на Харьковском направлении враг пять раз штурмовал вблизи Волчанска и Высокой Яруги.
20 декабря военнослужащий с позывным "Историк" 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщал, что продолжаются наступательные действия российской армии с целью достижения тактического успеха в Волчанске и его окрестностях. Несмотря на полное разрушение города по линии реки Волчья врагу не удалось получить тактического успеха.