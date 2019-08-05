Охранник супермаркета в Николаеве избил нетрезвого посетителя
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Ингульскому районе Николаева задержали охранника супермаркета, который нанес тяжелые телесные повреждения гражданину. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
В Ингульский отдел полиции поступило сообщение о том, что охранник одного из супермаркетов нанес тяжкие телесные повреждения 35-летнему мужчине.
В ходе следствия было установлено, что потерпевший пришел в магазин, чтобы купить выпивки. Взяв бутылку алкогольного энергетика, пострадавший выпил его на кассе супермаркета не рассчитавшись, и ушел. Продавец сообщила о происшествии охраннику, он догнал потерпевшего на улице, между ними завязалась ссора, во время которой охранник ударил николаевца, который упал на землю и ударился головой. Охранник и администрация магазина сразу начали оказывать мужчине первую домедицинскую помощь, вызвали полицию и скорую.
Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.
21-летний охранник был доставлен в Ингульский отдел полиции, где был задержан.
По согласованию с прокуратурой мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.
Напомним, в Ровно мужчина избил полицейский.