Охоронець супермаркета у Миколаєві побив нетверезого відвідувача

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. В Інгульському районі Миколаєва затримали охоронця супермаркету, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження громадянину. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

До Інгульського відділу поліції надійшло повідомлення, про те, що охоронець одного із супермаркетів спричинив тяжкі тілесні ушкодження 35-річному чоловікові.

У ході слідства було встановлено, що потерпілий прийшов до магазину, аби купити випивки. Взявши пляшку алкогольного енергетика, потерпілий випив його на касі супермаркету не розрахувавшись, та пішов. Продавець повідомила про подію охоронцю, він наздогнав потерпілого на вулиці, між ними зав’язалася сварка, під час якої охоронець ударив миколаївця, який впав на землю та вдарився головою. Охоронець та адміністрація магазину одразу почали надавати чоловікові першу домедичну допомогу та викликали поліцію і швидку.

Потерпілий був госпіталізований до медичного закладу.

21-річний охоронець був доставлений до Інгульського відділу поліції, де був затриманий.

За узгодженням із прокуратурою чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.

Нагадаємо, у Рівному чоловік побив поліцейську.

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