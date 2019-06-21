Охранник ставка стрелял в несовершеннолетнего
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Винницкой области задержали охранника пруда, который стрелял в несовершеннолетнего. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
"19 июня, в одном из сел Тывровского района, по мнению так называемого охранника местного пруда, якобы два несовершеннолетних мальчика ловили рыбу. На самом деле они просто купались. Охранник, не имея на этот счет никаких оснований и доказательств, ударил одного в голову. Вследствие данных действий несовершеннолетний упал в пруд, и охранник, с помощью травматического пистолета "Форт-12 РМ", с хулиганских побуждений, цинично, выстрелил 3 раза в ребенка, нанеся огнестрельные ранения в ногу", - сообщили в прокуратуре.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины.
Как отмечается, досудебное расследование продолжается, изъяты вещественные доказательства, проводятся другие следственные действия, направленные на объективное, полное и быстрое расследование резонансного уголовного преступления.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователями готовится письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 296 УК Украины, которое после согласования прокурором будет ему вручено. Кроме того, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения, добавили в прокуратуре.
Напомним, пьяный мужчина выстрелил из охотничьего ружья в подростка.