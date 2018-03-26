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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 25847 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 55567 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Огрызко о выдворении российских дипломатов: теперь у РФ есть два сценария действий

Огрызко о выдворении российских дипломатов: теперь у РФ есть два сценария действий

Киев  •  УНН

 • 37749 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. После того, как ряд государств решил выслать российских дипломатов, РФ имеет два пути, которыми может пойти. Об этом рассказал УНН бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"... все зависит от того, насколько адекватной или неадекватной будет политика РФ: если она будет неадекватной и дальше, то можно легко спрогнозировать, что Россия будет изолирована от остального мира: что все, на что она рассчитывает - на получение от Запада и денег, и ноу-хау, и доступа к рынкам и т.п. - будет просто постепенно, но несомненно сужаться. Мы получим ситуацию, в которой Россия превратится в страну-изгоя, которой никто не захочет поддерживать отношения. Для России это будет означать начало конца, потому что она значительно слабее СССР, который, кстати, проиграл гонку вооружений и экономическое соревнование Западу. Тогда это будет угрожать не войной, а распадом Российской Федерации. Для России это, пожалуй, не лучший сценарий", - отметил эксперт.

По его словам, "другой сценарий - это возвращение к здравому смыслу, и тогда постепенный приход к нормализации".

Напомним, 26 марта в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля ряд стран принял решение о выдворении со своей территории более 100 российских дипломатов.

Украинские Национальные Новости

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