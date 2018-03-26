Огрызко о выдворении российских дипломатов: теперь у РФ есть два сценария действий

"... все зависит от того, насколько адекватной или неадекватной будет политика РФ: если она будет неадекватной и дальше, то можно легко спрогнозировать, что Россия будет изолирована от остального мира: что все, на что она рассчитывает - на получение от Запада и денег, и ноу-хау, и доступа к рынкам и т.п. - будет просто постепенно, но несомненно сужаться. Мы получим ситуацию, в которой Россия превратится в страну-изгоя, которой никто не захочет поддерживать отношения. Для России это будет означать начало конца, потому что она значительно слабее СССР, который, кстати, проиграл гонку вооружений и экономическое соревнование Западу. Тогда это будет угрожать не войной, а распадом Российской Федерации. Для России это, пожалуй, не лучший сценарий", - отметил эксперт.

По его словам, "другой сценарий - это возвращение к здравому смыслу, и тогда постепенный приход к нормализации".

Напомним, 26 марта в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля ряд стран принял решение о выдворении со своей территории более 100 российских дипломатов.