Огризко про видворення російських дипломатів: тепер у РФ є два сценарії дій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Після того, як низка держав вирішила вислати російських дипломатів, РФ має два шляхи, якими може піти. Про це розповів УНН колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.
“...все залежить від того, наскільки адекватною чи неадекватною буде політика РФ: якщо вона буде неадекватною і далі, то можна легко спрогнозувати, що Росія буде ізольована від решти світу: що все те, на що вона розраховує — на отримання від Заходу і грошей, і ноу-хау, і доступу до ринків і т.п. — буде просто поступово, але безсумнівно звужуватися. Ми отримаємо ситуацію, в якій Росія перетвориться на країну-вигнанця, з якою ніхто не захоче підтримувати відносини. Для Росії це означатиме початок кінця, тому що вона є значно слабшою за СРСР, який, до речі, програв гонку озброєнь і економічне змагання Заходу. Тоді це загрожуватиме не війною, а розпадом Російської Федерації. Для Росії це, мабуть, не найкращий сценарій”, — зазначив експерт.
За його словами, "інший сценарій – це повернення до здорового глузду, і тоді поступовий прихід до нормалізації".
Нагадаємо, 26 березня у відповідь на отруєння у Великій Британії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля ряд країн ухвалила рішення про видворення зі своєї території понад 100 російських дипломатів.