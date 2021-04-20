Официальный курс гривны установлен на уровне 28 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на 20 апреля 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 28 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.008700 грн за доллар;
33.709900 грн за евро;
0.367370 грн за российский рубль;
39.034300 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 апреля курс всех валют, кроме рубля, вырос.