Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.008700 грн за долар;

33.709900 грн за євро;

0.367370 грн за російський рубль;

39.034300 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 19 квітня курс усіх валют, крім рубля, зріс.