Официальный курс гривны установлен на уровне 28,50 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. На 5 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,50 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.5074 грн за доллар;
33.4249 грн за евро;
0.36134 грн за российский рубль;
37.0938 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 ноября курс доллара, евро и фунта стерлингов упал, курс рубля — вырос.