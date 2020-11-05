Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,50 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. На 5 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,50 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.5074 грн за долар;
33.4249 грн за євро;
0.36134 грн за російський рубль;
37.0938 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 4 листопада курс долара, євро та фунта стерлінгів впав, курс рубля — зріс.