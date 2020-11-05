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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,50 грн/долар

Київ • УНН

 • 18432 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. На 5 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,50 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.5074 грн за долар;

33.4249 грн за євро;

0.36134 грн за російський рубль;

37.0938 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 4 листопада курс долара, євро та фунта стерлінгів впав, курс рубля — зріс.

Українські Національні Новини

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Економіка

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