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15 марта, 19:03 • 106976 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143990 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123917 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117397 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105086 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101607 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93559 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124451 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127497 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127328 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Официальный курс гривны установлен на уровне 28,32 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,32 грн/доллар

Киев • УНН

 • 13428 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,32 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28,3236 грн за доллар;

32,1147 грн за евро;

0,36959 грн за российский рубль;

38,5527 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 января курс всех валют не изменился.

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