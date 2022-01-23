Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,32 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28,3236 грн за долар;

32,1147 грн за євро;

0,36959 грн за російський рубль;

38,5527 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 22 січня курс всіх валют не змінився.