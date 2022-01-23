Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,32 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,32 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28,3236 грн за долар;
32,1147 грн за євро;
0,36959 грн за російський рубль;
38,5527 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 22 січня курс всіх валют не змінився.