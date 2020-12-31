Официальный курс гривны установлен на уровне 28,27 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. По состоянию на 31 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,27 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.274600 грн за доллар;
34.739600 грн за евро;
0.378230 грн за российский рубль;
38.439300 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 30 декабря курс всех валют вырос, кроме рубля, курс которого упал.