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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 57952 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Официальный курс гривны установлен на уровне 28,27 грн/доллар

Киев • УНН

 • 15386 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. По состоянию на 31 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,27 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,27 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.274600 грн за доллар;

34.739600 грн за евро;

0.378230 грн за российский рубль;

38.439300 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 30 декабря курс всех валют вырос, кроме рубля, курс которого упал.

Украинские Национальные Новости

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