Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,27 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.274600 грн за долар;

34.739600 грн за євро;

0.378230 грн за російський рубль;

38.439300 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 30 грудня курс всіх валют зріс, окрім рубля, курс якого впав.