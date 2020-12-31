Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,27 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Станом на 31 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,27 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.274600 грн за долар;
34.739600 грн за євро;
0.378230 грн за російський рубль;
38.439300 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 30 грудня курс всіх валют зріс, окрім рубля, курс якого впав.