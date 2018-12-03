Официальный курс гривны установлен на уровне 28,22 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. На 3 декабря 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 28,22 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 декабря установлены на таком уровне:
28.222764 грн за доллар;
32.058238 грн за евро;
0.424190 грн за российский рубль;
35.992991 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 декабря курс всех валют — снизился.