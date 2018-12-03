Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,22 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На 3 грудня 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,22 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 грудня встановлені на такому рівні:
28.222764 грн за долар;
32.058238 грн за євро;
0.424190 грн за російський рубль;
35.992991 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 2 грудня курс усіх валют — знизився.