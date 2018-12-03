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США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,22 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. На 3 грудня 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,22 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 грудня встановлені на такому рівні:

28.222764 грн за долар;

32.058238 грн за євро;

0.424190 грн за російський рубль;

35.992991 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 2 грудня курс усіх валют — знизився.

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